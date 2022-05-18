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Факти / Україна

Сім автобусів з українськими бійцями з Азовсталі прибули до Оленівки – Reuters

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Сім автобусів з українськими бійцями з Азовсталі прибули до Оленівки – Reuters
Фото: Getty Images

Семеро автобусів з евакуйованим Маріупольським гарнізоном, який до останнього обороняв місто на комбінаті Азовсталь, прибули у тимчасово окуповану Оленівку на Донеччині.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців.

– Сім автобусів з українськими бійцями, які протягом тижнів протистояли російським військам на металургійному заводі Азовсталь у портовому місті Маріуполь, прибули у вівторок до колишньої виправної колонії у контрольованому Росією місті Оленівка під Донецьком, – йдеться у повідомленні.

Раніше видання з посиланням на заяви очевидців повідомляло, що щонайменше сім автобусів з українськими військовослужбовцями було помічено на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Про те, як відбувалася евакуація Маріупольського гарнізону з металургійного комбінату Азовсталь, а також що про це говорять українська та російська сторони та в самому полку Азов – читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Місто мучеників: хронологія боїв у Маріуполі та на Азовсталі

Джерело: Reuters
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