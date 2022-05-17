Травень, 17 в 16:07

Радник очільника МВС Ростислав Смірнов впевнений, що наші збройні сили можуть перейти у контрнаступ вже у червні.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

За його словами, Україна до кінця літа відвоює Донецьк і Луганськ.

Зараз дивляться

– Я готовий рішуче заявити, що найближчим часом ми відвоюємо усі наші території. Але маємо розуміти, що ми воювали і воюємо з ворогом, який переважав нас технічно у першу чергу. Зараз Україні надають як оборонну техніку, так і наступальну – артилерія, авіація буде тощо, – наголосив Ростислав Смірнов.

Він підкреслив, що коли для ЗСУ військова техніка прибуває, то в окупантів вона лише зменшується.

За словами Смірнова, наприкінці червня чи на початку липня контрнаступ наших військових буде сильно відчуватися.

– Скажу свою суб’єктивну думку. Я переконаний, що до кінця літа ми відвоюємо і Донецьк, і Луганськ. Я не знаю планів у командування ЗСУ, але коли ми дійдемо до умовних кордонів “ДНР” і “ЛНР”, ми на них не зупинимося. Ми дійдемо до адміністративних кордонів України, – рішуче заявив радник голови МВС Ростислав Смірнов.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що для ходу війни дуже важливим є не лише Ізюмський напрямок, а й увесь Харківський.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович наголосив, що окупанти намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку.