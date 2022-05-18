Україна отримає від Франції додаткову зброю найближчими днями

Травень, 17 в 21:06

Найближчими днями Франція передасть Україні додаткову зброю. Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав українському колезі Володимиру Зеленському у вівторок, 17 травня.

Як повідомляє Єлисейський палац, Макрон підтвердив, що постачання зброї Францією “продовжиться і збільшуватиметься найближчими днями та тижнями, як і доставка гуманітарної допомоги”.

Крім того, президент Франції заявив, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде розглянута на засіданні Європейської ради в червні.

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Розгляд блоку ґрунтуватиметься на “думці, яку дала б Європейська комісія, і в дусі, вираженому на саміті у Версалі всіма державами-членами, які заявили, що Україна є частиною європейської родини”.

Лідери також обговорили евакуацію українських військових із заводу Азовсталь, а також “проблему продовольчої безпеки та можливі способи дозволити експорт українського зерна, від якого залежить більша частина світу стосовно продовольства”.

За даними Палацу, телефонна розмова між двома президентами тривала годину і 10 хвилин, і була “довгою і змістовною”.