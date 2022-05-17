Травень, 17 в 19:17

Більшість підрозділів і частин Сил територіальної оборони в Україні вже беруть участь у бойових діях з російськими загарбниками.

Про це на пресбрифінгу повідомив бригадний генерал, начальник штабу ТрО Збройних сил України Сергій Собко.

Він нагадав, що згідно з законом України про Основи національного спротиву, за рішенням головнокомандувача ЗСУ, підрозділи та частини Сил ТрО можуть залучатись до своїх основних завдань, а також до участі у бойових завданнях по всій території України.

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– В цілому, з 32 існуючих бригад Сил територіальної оборони, близько 25 бригад у повному складі або частково вже беруть участь у бойових діях, – сказав він.

Сергій Собко додав, що до складу Сил ТрО входить близько 110 тис. осіб. Зокрема, станом на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою тероборони.

– У цілому ця цифра буде триматися, однак в залежності від обстановки, яка буде складатися, можливо, буде ухвалено рішення про формування додаткових військових частин, – додав Собко.

За його словами, Сили ТрО мають вогневу та артилерійську підтримку Збройних сил України.

Сергій Собко також розповів про забезпечення частин ТрО, а також про підготовку особового складу, що виконує бойові завдання.

— Важливо пам’ятати, що наші підрозділи та частини завжди діють у складі створених угруповань військ і сил під єдиним керівництвом. По своїй суті вони є легкою піхотою. Тому, розуміючи це, командування приймає своєчасне рішення і забезпечує позаштатним озброєнням, таким як: міномети, протитанкові комплекси, гранатомети чи переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, в бою вони мають підтримку: вогневу та артилерійську, — зазначив бригадний генерал Сергій Собко.

За його словами, 100% військовослужбовців, які залучені до ведення бойових дій, мають засоби захисту, шоломи, бронежилети і засоби надання меддопомоги.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра, змінивши на цій посаді Юрія Галушкіна.

Фото: ТРО ЗСУ

Джерело: Пресбрифінг Сергій Собко