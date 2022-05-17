Росія від початку своєї масштабної збройної агресії проти нашої держави втратила близько 27 900 особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 ворогів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Росія у своїй загарбницькій війні втратила 1 235 танків (+7 за минулу добу).

Бойові втрати РФ у війні проти України:

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,

артилерійських систем – 578 (+1) од,

РСЗВ – 198 (+3) од,

засоби ППО – 90 (+1) од,

літаків – 201 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),

крилаті ракети – 97 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) од,

спеціальна техніка – 43 (+1).

Найбільші втрати противника за минулу добу зафіксовані на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.