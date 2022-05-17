Росія від початку своєї масштабної збройної агресії проти нашої держави втратила близько 27 900 особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 ворогів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також Росія у своїй загарбницькій війні втратила 1 235 танків (+7 за минулу добу).
Бойові втрати РФ у війні проти України:
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ – 198 (+3) од,
- засоби ППО – 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
- крилаті ракети – 97 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) од,
- спеціальна техніка – 43 (+1).
Найбільші втрати противника за минулу добу зафіксовані на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.
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