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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили 200 окупантів та 7 танків: бойові втрати РФ на 17 травня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Росія від початку своєї масштабної збройної агресії проти нашої держави втратила близько 27 900 особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 ворогів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Росія у своїй загарбницькій війні втратила 1 235 танків (+7 за минулу добу).

Бойові втрати РФ у війні проти України:

  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
  • артилерійських систем – 578 (+1) од,
  • РСЗВ – 198 (+3) од,
  • засоби ППО – 90 (+1) од,
  • літаків – 201 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
  • крилаті ракети – 97 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) од,
  • спеціальна техніка – 43 (+1).

Найбільші втрати противника за минулу добу зафіксовані на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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