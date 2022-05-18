Травень, 18 в 0:22

Евакуаційною місією Маріупольського гарнізону з заводу Азовсталь займаються найвпливовіші міжнародні посередники.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 травня.

Він згадав про евакуацію з Азовсталі в контексті бесіди з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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– Мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметну і тривалу. Обговорили шостий пакет санкцій, який готується в Євросоюзі, переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв з Азовсталі. Евакуаційна місія триває і нею керують наші військові та розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники, – сказав президент Зеленський.

Президент України згадав активізацію диверсійно-розвідувальних груп ворога та ракетні обстріли по українських містах.

– 83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівської, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України. Усе це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це свого роду спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні нашої країни, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Росія не може продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де ворог намагається здійснити наступ.

– І тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності, але також безрезультатно, – сказав президент України.

За словами президента України, ці ракетні удари Росії, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють.

Володимир Зеленський також оголосив про надання звання Героя України трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади.

– Тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність в боях на Донбасі, – пояснив президент Зеленський.

Крім того, президент України нагородив 165 військових ЗСУ, з яких 13 – посмертно.

Про те, як відбувалася евакуація Маріупольського гарнізону з металургійного комбінату Азовсталь, а також що про це говорять українська та російська сторони та в самому полку Азов – читайте у матеріалі Факти ICTV.