Грабський про плани ворога, причину обстрілів Сумщини та ризик загострення у Придністров’ї

Травень, 18 в 21:25

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що посилення обстрілів на Сумщині робиться з тою лише метою, щоб відволікати нашу увагу і примусити нас розосереджувати ресурси, резерви.

– Щоб думали, що вона (Сумська область, – Ред.) стала активною точкою на воєнній карті. Це робиться з абстолютно очевидною метою, щоб відволікати нашу увагу і примусити нас розосереджувати наші ресурси, наші резерви, щоб ми не могли маневрувати цими ресурсами і резервами, і перемістити їх туди, де точяться запеклі бої, тобто на Донбас. Саме тому я не здивуюся, якщо завтра ми почуємо про обстріли Чернігівської області, загострення ситуації у Придністров’ї, – каже експерт.

Що стосується реалістичних воєнних цілей РФ на 18 травня, то противник не полишає спроб повністю вийти на кордони Луганської області і оголосити про політичну перемогу і визволення так званої “ЛНР”.

– Військового сенсу тут немає, мабудь, це розуміють і російські військові, тому що вони досить хаотично продовжують наступальні дії. Так виглядає, що це вони роблять під примусом, розуміючи, що з військової точки зору тут сенсу немає, адже вони не зможуть захопити швидко Сєвєродонецьк чи Лисичанск, бо ці міста досить укріплені. Вони ризикують навіть у разі потенційного оточення, на що так само мало надії з їх боку, вони ризикують перетворити цю локацію на другий Маріуполь і знищити в боях значну кількість своїх військ, яку відновити буде дуже і дуже важко. Тому не йдеться про військову доцільність, а йдеться про політичне замовлення, – повідомляє Грабський.

Також він зазначив, що Росія готує план С, а саме перехід до затяжної війни. Але їм для того, щоб до цього плану перейти, “треба показати суспільству будь-яку перемогу і створити на цьому інформаційний або радше пропагандиський привід, аби продовжувати цю війну”.

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На думку експерта Росія продовжує діяти у стилі Другої світової війни, коли їм не шкода людей, хибно рахуючи, що вони мають безмежні ресурси.