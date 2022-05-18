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Факти / Україна

Кожен отримає “гарячий тур на курорт”: Подоляк відповів Пушиліну щодо Маріуполя

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна, який хоче нібито відновити Маріуполь як курортне місто та знести завод Азовсталь.

– Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний “гарячий тур”, – пише він у Twitter.

 

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Раніше ватажок “ДНР” Денис Пушилін сказав, що хочуть на місці Азовсталі зробити паркову зону або технопарк, а меткомбінат імені Ілліча – нібито відновити.

Глава терористичної організації також заявив, що Маріуполь відновлюватимуть як курортне місто.

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