Кожен отримає “гарячий тур на курорт”: Подоляк відповів Пушиліну щодо Маріуполя
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна, який хоче нібито відновити Маріуполь як курортне місто та знести завод Азовсталь.
– Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний “гарячий тур”, – пише він у Twitter.
Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний «гарячий тур».
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2022
Раніше ватажок “ДНР” Денис Пушилін сказав, що хочуть на місці Азовсталі зробити паркову зону або технопарк, а меткомбінат імені Ілліча – нібито відновити.
Глава терористичної організації також заявив, що Маріуполь відновлюватимуть як курортне місто.