Підозрюють у держзраді: ДБР перевіряє заступника директора Чорнобильської АЕС

Травень, 18 в 16:52

Заступника гендиректора Чорнобильської атомної електростанції, який втік з місця служби, не забезпечивши фізичний захист стратегічного об’єкта, коли туди прийшли росіяни, Державне бюро розслідувань перевіряє також на можливу причетність до захоплення станції військовими РФ наприкінці лютого.

Працівники ДБР та СБУ затримали його ще у березні на території Закарпатської області, де він переховувався. Тоді йому оголосили підозру у дезертирстві за ч. 5 ст. 407 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

– Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкта, що прямо входило в його функціональні обов’язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України, – пояснили в Бюро.

В межах справи правоохоронці провели обшуки в приміщеннях ЧАЕС та вдома у підозрюваного. У нього вилучили документи та цифрові носії інформації.

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Планується також проведення судової психологічної експертизи та допити посадовців ЧАЕС.

Залежно від результатів слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри у державній зраді – ч. 1 ст. 111 ККУ.