Підрозділи військ РФ із Чечні масово відмовляються воювати в Україні – ГУР

Травень, 18 в 15:52

На 84-й день повномасштабного вторгнення деморалізовані солдати армії РФ все частіше відмовляються виконувати накази свого командування на території України.

Про це свідчать дані, оприлюднені Головним управлінням розвідки України. Зазначається, що командири російських частин всіляко намагаються приховати факти непокори.

– Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту, – повідомляє українська розвідка.

Відомо, що свою вимогу припинити воювати в Україні та якнайшвидше повернутися в Росію висунули вже декілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку.

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Аби “вгамувати” своїх бійців, підрозділи 70 полку поповнили інформатори і позаштатні агенти працівниками ФСБ.

За даними розвідки, йдеться про 70 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718). Це Чеченська республіка (місто Шалі).

Джерело: ГУР Міноборони України