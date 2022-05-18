Травень, 18 в 19:53

Відновлення України з боку ЄС передбачатиме інвестиції на десятки млрд євро та десятиріччя для реконструкції української держави.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Менш ніж за два тижні лідери ЄС зберуться на чергове засідання і вже затвердять остаточно цей план. Ми раді тій публікації, яка відбулась сьогодні, адже концепцію і бачення ми розробляли спільно з Європейською комісією. І це важливо, що в основі цього документу лежить принцип співвласності, тобто не буде одностороннього фінансування, яке буде надаватись Україні. Ми будемо спільно визначати пріоритети, будемо спільно визначати регіони і першочергові потреби, які потребують фінансування на основі запиту і роботи української влади, – пояснила вона.

Вона додала, що гроші не будуть виділятися просто так, а будуть певні домовленості між ЄС та Україною, а також контроль щодо впровадження реформ з боку ЄС, завдяки чому Україна зможе стати частиною Європейського Союзу.

Зараз дивляться

– Треба розуміти, що на поточній стадії війни відбудова України займе роки. Тому ми розділяємо процес відбудови на кілька етапів: перше, це покриття існуючого дефіциту бюджету. Це домовленість президента (України Володимира Зеленського. – Ред.) з президенткою (Єврокомісії. – Ред.) фон дер Ляєн в ході її візиту сюди (в Україну. – Ред.). Це так зване виділення швидких грошей, макрофінансова допомога €9 млрд, – пояснила Ольга Стефанішина.

Вона заявила, що це фактично той самий “План Маршала”, про який йшлося серед країн Європейського Союзу. Міністр Стефанішина зазначила, що довіряє ЄС у відновленні України разом з міжнародними партнерами. Ольга Стефанішина зазначила, що програма з відновлення України з боку країн та організацій Заходу передбачає надання Україні десятків мільярдів євро та майже десятиріччя, необхідне для втілення цієї програми.

– Це буде поступовий процес: реформи, ухвалення законодавства. Це не потребує особливого фінансування, але від його імплементації залежить те, коли ми станемо членом Євросоюзу та наскільки ми будемо конкурентоспроможними. Почнемо ми з відновлення інфраструктури базової, а також, як зазначав президент, ми очікуємо, що країни ЄС будуть брати патронаж над відбудовою конкретних регіонів, – пояснила вона.

За її словами, до відновлення України будуть долучені не тільки країни ЄС, але й Сполучені Штати, які будуть підтримувати поточні фінансові проблеми України.

Раніше, 18 травня, ЄС оголосив план про усунення дефіциту фінансування України та довгострокової реконструкції.

У короткостроковій перспективі ЄК запропонувала започаткувати додаткову макрофінансову допомогу у вигляді позики до €9 млрд у 2022 році, для якої держави-члени ЄС нададуть додаткові гарантії.

У довгостроковій перспективі Єврокомісія пропонує створити міжнародну координаційну платформу, очолювану Європейською комісією – Платформу реконструкції України, яка буде реалізовувати План реконструкції Відновлення України.