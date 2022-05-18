Травень, 18 в 11:39

Відносно спокійно ніч минула у низці областей України. Водночас вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. Також ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною – Зеленодольську та Апостолівську. Наразі постраждалих немає.

Сумщину з вечора обстрілювали з артилерії з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідська громади. Втрати і руйнування уточнюються.

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У Харкові минулося без нічних обстрілів. Протягом доби обстрілювали Печеніги Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у селі Циркуни.

На Луганщині тривають масовані артобстріли усієї території. Знову обстріляли Азот — пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідне об’єднання. Загалом зафіксували 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зруйнувано 12 багатоповерхівок.

По селах Попаснянської громади 17 травня завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

У Донецькій області бої по всій лінії фронту. Зокрема, важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль.

Також бої тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках. Російські війська постійно обстрілюють не лише військові позиції, а й населені пункти. За добу — семеро загиблих та шестеро поранених.

17 травня російські окупанти завдали ракетного удару по важливих промислових об’єктах, зокрема Кнауф Україна. У Бахмуті — пряме влучання ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

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На Миколаївщині 17 травня вдень та близько 23.30 були обстріли Широківської громади. Постраждалих немає. Пошкоджені житлові будинки.

Вранці 18 травня о 7.30 внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає. Також сьогодні зранку ракетного удару зазнали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад.

У більшості населених пунктів цих громад розтрощено та пошкоджено половину будинків місцевих жителів, школи, садочки, амбулаторії та інші об’єкти інфраструктури.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Фото: Генштаб ЗСУ