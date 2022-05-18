РФ хоче відновити роботу порту в Маріуполі для вивезення українського зерна

Травень, 18 в 15:56

Російські окупанти намагаються відновити роботу торгового порту у заблокованому Маріуполі, щоб вивезти вкрадене українське зерно, металопродукцію та глину.

Йдеться про продукцію на десятки мільйонів доларів, повідомляє Маріупольська міськрада.

– Для виконання цього завдання до міста приїхав екскерівник Єйського морського порту. Тривають роботи з розчищення акваторії порту та підняття затонулого судна Меотида. Поки що без особливого успіху, – кажуть в мерії.

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Росія вивозить з України тисячі тонн зерна, а також сільськогосподарське обладнання українських фермерів на захоплених ними територіях.

Міністерство оборони України підрахувало, що росіяни вже вкрали близько 400 тис. тонн зерна.

Фото: Маріупольська міськрада