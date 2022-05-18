РФ хоче відновити роботу порту в Маріуполі для вивезення українського зерна
Російські окупанти намагаються відновити роботу торгового порту у заблокованому Маріуполі, щоб вивезти вкрадене українське зерно, металопродукцію та глину.
Йдеться про продукцію на десятки мільйонів доларів, повідомляє Маріупольська міськрада.
– Для виконання цього завдання до міста приїхав екскерівник Єйського морського порту. Тривають роботи з розчищення акваторії порту та підняття затонулого судна Меотида. Поки що без особливого успіху, – кажуть в мерії.
Зараз дивляться
Росія вивозить з України тисячі тонн зерна, а також сільськогосподарське обладнання українських фермерів на захоплених ними територіях.
Міністерство оборони України підрахувало, що росіяни вже вкрали близько 400 тис. тонн зерна.
Фото: Маріупольська міськрада