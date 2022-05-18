РФ може використати Придністров’я для нарощення агресії проти України – ДПСУ

Травень, 18 в 15:16

Ситуація на кордоні України з Молдовою, на Придністровському сегменті залишається напруженою, але суттєво останнім часом не змінилася, заявив на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словати, зараз не фіксуються спроби нагнітання ситуації або ж прориву кордону.

– Звісно, що навколо території Придністров’я дуже багато інформації, особливо, яка може мати спекулятивний характер. Зазначу, що неодноразово намагалися звинуватити Україну в тому, що йдуть якісь обстріли території Придністров’я, – наголосив Демченко.

Проте запевнив, що Україна не веде агресивні дії – лише обороняється.

Зараз дивляться

– Ми не виключаємо, що цей напрямок Росія у якийсь момент може використати для нарощення своєї агресії проти нашої держави, однак на даний момент ситуація контрольована, – підсумував речник Держприкордонслужби.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що російські війська можуть атакувати Україну з території невизнаного Придністров’я, яке повністю контролює РФ.

За його словами, військове угруповання в Придністров’ї може становити до 15 тис. осіб, проте воювати здатні лише близько 3 тис. осіб.