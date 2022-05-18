Травень, 18 в 19:47

Російські війська 18 травня зі своєї території обстріляли Шосткинський район Сумської області, двічі застосувавши міномети та артилерію.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди. Людських втрат з нашого боку немає, – уточнив очільник області.

Зараз дивляться

Сьогодні вранці росіяни обстріляли село Дмитрівку Охтирського району Сумської області. Обійшлося без жертв та поранених, проте було влучання у приватний будинок мирних жителів.

До речі, від сьогодні, 18 травня, на території Сумської області змінюється тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 22.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Фото: Дмитро Живицький