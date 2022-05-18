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Факти / Україна

Росія двічі обстріляла Сумщину з мінометів та артилерії – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мінометний обстріл Сумщини

Російські війська 18 травня зі своєї території обстріляли Шосткинський район Сумської області, двічі застосувавши міномети та артилерію.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди. Людських втрат з нашого боку немає, – уточнив очільник області.

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Сьогодні вранці росіяни обстріляли село Дмитрівку Охтирського району Сумської області. Обійшлося без жертв та поранених, проте було влучання у приватний будинок мирних жителів.

До речі, від сьогодні, 18 травня, на території Сумської області змінюється тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 22.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Фото: Дмитро Живицький

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