Травень, 18 в 10:19

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 28 300 російських окупантів. За добу знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України втратила понад 1,2 тис. танків (ще 16 за добу) і 202 літаки. Крім того, наші військові минулої доби збили ще п’ять ворожих російських ракет.

Бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 1 251 (+16);

бойові броньовані машини ‒ 3 043 (+34);

артилерійські системи – 586 (+8);

реактивні ситсеми залпового вогню (РСЗВ) – 199 (+1);

засоби ППО – 91 (+1);

літаки – 202 (+1);

гелікоптери – 167;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5);

крилаті ракети – 102 (+5);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 137 (+28);

спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 84-ту добу повномасштабної війни росіяни відкривають вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Донецькому напрямку ворог наступає на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.