Ще 400 знищених окупантів за добу: оновлені втрати РФ у війні проти України
Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 28 300 російських окупантів. За добу знищили ще 400 загарбників.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України втратила понад 1,2 тис. танків (ще 16 за добу) і 202 літаки. Крім того, наші військові минулої доби збили ще п’ять ворожих російських ракет.
Бойові втрати Росії у війні проти України:
- танки ‒ 1 251 (+16);
- бойові броньовані машини ‒ 3 043 (+34);
- артилерійські системи – 586 (+8);
- реактивні ситсеми залпового вогню (РСЗВ) – 199 (+1);
- засоби ППО – 91 (+1);
- літаки – 202 (+1);
- гелікоптери – 167;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5);
- крилаті ракети – 102 (+5);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 137 (+28);
- спеціальна техніка – 43.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 84-ту добу повномасштабної війни росіяни відкривають вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
На Донецькому напрямку ворог наступає на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.