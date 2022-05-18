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Факти / Україна

Ще 400 знищених окупантів за добу: оновлені втрати РФ у війні проти України

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 400 знищених окупантів за добу: оновлені втрати РФ у війні проти України
Фото: Міноборони

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 28 300 російських окупантів. За добу знищили ще 400 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України втратила понад 1,2 тис. танків (ще 16 за добу) і 202 літаки. Крім того, наші військові минулої доби збили ще пять ворожих російських ракет.

Бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 251 (+16);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 043 (+34);
  • артилерійські системи – 586 (+8);
  • реактивні ситсеми залпового вогню (РСЗВ) – 199 (+1);
  • засоби ППО – 91 (+1);
  • літаки – 202 (+1);
  • гелікоптери – 167;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5);
  • крилаті ракети – 102 (+5);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 137 (+28);
  • спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 84-ту добу повномасштабної війни росіяни відкривають вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Донецькому напрямку ворог наступає на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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