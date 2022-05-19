Травень, 18 в 21:00

У Львівській, Сумській та Вінницькій областях пролунало чутно звуки потужних вибухів.

За попередніми даними, працює українська протиповітряна оборона.

Більш як за годину до цього у західних регіонах, включно з Вінницькою областю, було оголошено повітряну тривогу. Оголошення сирени у Сумській області надійшло ще раніше, за три години до звуків вибухів.

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Наразі немає інформації про влучення ракет по містах чи населених пунктах областей.

Конкретної інформації про місця завданих Росією ударів наразі немає. Збройні сили України закликають не розповсюджувати інформацію про географію артилерійних, ракетних чи авіаударів у мережі, що може слугувати даними для корегування вогню для ворога.

Згодом стало відомо, що звуки вибухів на Львівщині це заплановані розмінування. Це підтвердив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

– Жителі Яворівського району! Упродовж найближчих кількох годин ви можете почути звуки вибухів. Це фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора. Ситуація контрольована. Загрози для місцевого населення немає, – написав він.

Перед цим, зранку 18 травня, ворожі ракети влучили по Миколаєву.