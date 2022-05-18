В ОРЛО відбулися протести з вимогою повернути примусово мобілізованих додому

Травень, 18 в 20:55

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у середу, 18 травня, повідомило, що на окупованих територіях Луганської області відбулися протести з вимогою повернути примусово мобілізованих людей додому.

– За наявною інформацією, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулися стихійні акції протесту членів сімей осіб, які примусово мобілізувалися до лав російських окупаційних військ. Протести відзначені у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому, – йдеться у повідомленні від середи, 18 травня.

Нагадаємо, російські куратори провели примусову мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.