В психлікарню тільки по блату: в окупованому Донецьку шукають можливості уникнути участі у війні

Травень, 18 в 8:33

У перехопленні Головного управління розвідки МО України військовослужбовець ЗС РФ родом з Донецька, який перебуває в Херсонській області, розповідає своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі бунтують.

Сам військовослужбовець шукає можливості ухилитися від подальшої служби та дізнається у родичів про можливі варіанти.

– Сказали до кінця “операції” і плюс ще два місяці. Ось наші строки, – розповідає він про ймовірні терміни свого перебування на службі.

Також просить матір зробити довідку, що він гіпертонік з метою ухилення від подальшої служби.

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Мати розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві.

– У психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть, він міг їздити на машині та працювати, – розповідає деталі матір.

За словами “мобілізованого”, попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій “ДНР”, дедалі збільшується.

Джерело: ГУР МО