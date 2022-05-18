В розмові з дружиною окупант вихвалявся розстрілами мирних мешканців на Сході України – СБУ

Травень, 18 в 16:27

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент чергової перехопленої телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною.

Він відверто зізнається, що разом з іншими “вояками” без вагань розстрілює мирне населення. Жінка у відповідь на це – лише підтримує і хвалить чоловіка.

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Росіянин додає, що найбільше дістається тим, хто намагається вирватися з тимчасово окупованих територій у нічну пору доби.

Він: Да. Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить… И это… Ну, не получается у них.

Вона: Ааа, они по ночам пытаются проходить, а вы их х*ярите?

Він: Угу.

Вона: Ну, че. Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко.

Він: Мне тоже уже нет. Вообще нисколько… Кто хотел – тот уже уехал отсюда. А кого х*рачим – ну, сами остались, пох*р.

В СБУ додають, що підрозділ цього “вояки” зараз перебуває на Сході України.