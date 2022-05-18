В розмові з дружиною окупант вихвалявся розстрілами мирних мешканців на Сході України – СБУ
Служба безпеки України оприлюднила фрагмент чергової перехопленої телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною.
Він відверто зізнається, що разом з іншими “вояками” без вагань розстрілює мирне населення. Жінка у відповідь на це – лише підтримує і хвалить чоловіка.
Росіянин додає, що найбільше дістається тим, хто намагається вирватися з тимчасово окупованих територій у нічну пору доби.
Він: Да. Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить… И это… Ну, не получается у них.
Вона: Ааа, они по ночам пытаются проходить, а вы их х*ярите?
Він: Угу.
Вона: Ну, че. Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко.
Він: Мне тоже уже нет. Вообще нисколько… Кто хотел – тот уже уехал отсюда. А кого х*рачим – ну, сами остались, пох*р.
В СБУ додають, що підрозділ цього “вояки” зараз перебуває на Сході України.