Загальна сума заарештованих активів Росії та Білорусі в Україні становить понад 30 млрд грн – Мельник

Травень, 18 в 22:18

Голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник розповів про загальну вартість активів Росії і Білорусі в Україні, на які накладено арешт.

– На сьогодні це і вагони, де їхня вартість понад 15 млрд грн, це і автомобільна техніка, і фінансова установа, якою ми займалися. Загальна цифра складає понад 30 млрд грн, де наклало арешт Бюро економічної безпеки України, – заявив Мельник.

Також він розповів про декілька законодавчих механізмів, які передбачають вилучення таких активів, а саме вилучення через РНБО, через ОВА.

– Але, що робить Бюро економічної безпеки України, воно у межах кримінального провадження накладає арешт. Це кримінальне провадження не тому, що це активи РФ, а тому, що ці активи проводили якісь незаконні операції на території України. І ми зараз вживаємо заходів, – говорить голова Бюро економічної безпеки України.