Травень, 18 в 22:14

Перемовний процес навколо порятунку Маріупольського гарнізону триває, як і сама операція з порятунку українських військових.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Я розумію ті хвилювання і переживання, які оволоділи зараз усією нашою країною, бо це наші герої, наші захисники. Дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати. Всі хочуть знати хоч якусь інформацію. Але триває операція порятунку, тривають перемовини, бо сама операція порятунку має кілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу і нашим захисникам. Це стосується не тільки даної операції порятунку, якщо ми говоримо про оборонців Азовсталі та Маріуполя. А в принципі процес обміну, все що відбувається в цій царині, як то кажуть – любить тишу, – сказала вона.

Ганна Маляр звернулась до активістів та небайдужих людей, які проводять інформаційні компанії щодо обміну людей.

Зараз дивляться

– Часто це (розповсюдження інформації про обмін, – Ред.) навпаки ускладнює процес перемовин (щодо обміну людей, – Ред.). Це така історія, якою мають займатися професіонали, насамперед професіонали з державних органів влади, – пояснила заступниця очільника Міноборони.

Вона додатково прокоментувала інформацію з Росії, де буцімто 26 травня Верховний суд РФ може оголосити полк Азов терористичною організацією, що ускладнить обмін.

– В Росії є свої політичні процеси, угрупування. Не забувайте, що вони працюють на свою внутрішню авдиторію. Тому дійсно, протягом цієї операції та протягом перемовин, ми чуємо з Росії різні заяви, між іншим, різних дуже людей, з різних сил, як би це не звучало щодо авторитарної країни. Тому ми маємо їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект та пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання, – додала заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр наголосила, що наразі процес порятунку та перемовин навколо операції – тривають.

Про те, як відбувалася евакуація Маріупольського гарнізону з металургійного комбінату Азовсталь, а також що про це говорять українська та російська сторони та в самому полку Азов – читайте у матеріалі Факти ICTV.