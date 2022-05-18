Зеленський підписав закон про захист громадян, які зазнали репресій від окупантів

Травень, 18 в 15:00

Щороку 18 травня Україна вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Народу, який хотіли позбавати Батьківщини, народу, який хотіли позбавити життя.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що навіть попри всі ті важкі випробовування, через які пройшли кримські татари, вони все одно зуміли повернутися додому, зберегти себе і свою правду.

Також Володимир Зеленський підписав закон Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей.

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За його словами, цей закон – для захисту усіх тих звичайних, мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон.

Президент України нагадав, що 18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму – кримських татар з їхньої єдиної Батьківщини. Це сталося після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною та Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання.

Володимир Зеленський наголосив, що під час депортації і після неї, коли кримських татар змусили жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених. За його словами, це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності.

– Минулого року 18 травня я згадував рядки кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової: Когда мы вернемся домой всем народом,/Придется вам вспомнить откуда мы родом,/Придется вам вспомнить откуда вы сами/Незваными здесь объявились гостями. Цьогоріч у дні цієї війни ми доводимо: Україна дійсно повертається. Правда повертається і народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив у 40-х роках ХХ століття, піднімає з попелу пережите у той час. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими – до їхнього програшу, – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що територія північних областей нашої держави вже звільнена. Сьогодні українські військові повертають Харківщину.

Захисники і захисниці України стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі, ЗСУ одночасно відбивають атаки військ РФ і на півдні нашої країни.