Зеленський підписав закон про захист громадян, які зазнали репресій від окупантів
Щороку 18 травня Україна вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Народу, який хотіли позбавати Батьківщини, народу, який хотіли позбавити життя.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що навіть попри всі ті важкі випробовування, через які пройшли кримські татари, вони все одно зуміли повернутися додому, зберегти себе і свою правду.
Також Володимир Зеленський підписав закон Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей.
За його словами, цей закон – для захисту усіх тих звичайних, мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон.
Президент України нагадав, що 18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму – кримських татар з їхньої єдиної Батьківщини. Це сталося після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною та Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання.
Володимир Зеленський наголосив, що під час депортації і після неї, коли кримських татар змусили жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених. За його словами, це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності.
– Минулого року 18 травня я згадував рядки кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової: Когда мы вернемся домой всем народом,/Придется вам вспомнить откуда мы родом,/Придется вам вспомнить откуда вы сами/Незваными здесь объявились гостями.
Цьогоріч у дні цієї війни ми доводимо: Україна дійсно повертається. Правда повертається і народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив у 40-х роках ХХ століття, піднімає з попелу пережите у той час. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими – до їхнього програшу, – зауважив глава держави.
Володимир Зеленський нагадав, що територія північних областей нашої держави вже звільнена. Сьогодні українські військові повертають Харківщину.
Захисники і захисниці України стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі, ЗСУ одночасно відбивають атаки військ РФ і на півдні нашої країни.
– 1944-го року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось, – підсумував президент.