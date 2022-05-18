Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан на 90 днів

Травень, 18 в 18:04

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів.

– Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №7389, який 18 травня було оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Це означає – якщо парламент підтримає ініціативу глави держави, то Україна наступні три місяці, тобто до кінця літа, житиме за правилами воєнного стану.

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Воєнний стан на всій території країни запровадили 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Спочатку він мав діяти до 26 березня, потім його продовжували ще на 30 днів двічі – до 25 квітня та до 25 травня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності.