Травень, 18 в 18:10

Голова Львівської ОВА Максим Козицький попереджає, що в Яворівському районі області збираються знешкодити залишки російських ракет. У зв’язку із цим мешканці та гості Львівщини можуть почути звуки вибухів.

– Мешканці Яворівського району! Протягом найближчих кількох годин ви можете почути звуки вибухів. Це спеціалісти спецслужб знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет, що прилетіли в район у ніч на вчора. Ситуація контролюється. Загрози місцевому населенню немає, – наголосив він.

Козицький нагадав, що у разі, якщо з’явиться повітряна небезпека, про це повідомлять сирени та офіційний канал департаменту цивільного захисту Львівської ОВА в Telegram.