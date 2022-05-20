Травень, 19 в 21:30

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі студентами українських вишів.

З-поміж університетів, студенти яких були присутні на зустрічі з главою держави, були КНУ імені Тараса Шевченка, Львівська політехніка, Національний авіаційний університет, НУ Чернігівська політехніка, ДНУ ім. О.Гончара, Прикарпатський університет, Києво-Могилянська академія, Харківський університет Каразіна, Одеська політехніка, Державний університет економіки та технологій та інші.

– Мені хотілось би побудувати з вами діалог, тому у своєму виступі я поставлю запитання, і мені цікаво почути відповіді від кожної й кожного, хто забажає. Від вас. Тож коли будете ставити ваші питання, оберіть, будь ласка, одне чи декілька моїх запитань і запропонуйте свою відповідь, – почав президент своє звернення.

Він заявив, що для України зараз абсолютно особливий час, коли наші люди виборюють право на життя і свободу для українського народу.

Зараз дивляться

– Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Тобто це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн, і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя. Ось що можливо зараз. Це великі можливості, це час визначати, в якій Україні ви хочете жити, – заявив Володимир Зеленський.

Президент України поставив студентам низку запитань, наприклад: “якою має бути наша держава?”, “чи хочете ви жити саме в Україні?”, “чи очікуєте ви від України змін, щоб жити саме тут? Або, навпаки, вважаєте, що наша країна вже має все, щоб саме ви жили саме тут”.

Володимир Зеленський згадав про реформи, які запроваджуються в Україні. Так, за його словами, в Україні зараз відкриваються можливості, щоб не просто реформувати наявну систему, а щоб створити нову.

– Тож, моє наступне запитання до вас: якою має бути Україна, щоб ви були впевнені, що зможемо захиститись від будь-якої загрози? – запитав президент.

Зазначене питання Володимир Зеленський розширив низкою інших: “професійна контрактна армія чи з доповненням певною формою призову?”, “наскільки великою має бути армія?”, “яку частку державних видатків ми маємо витрачати на оборону? Найбільшу чи ні?”, “чи мають такі видатки відбуватись навіть в умовах майбутнього миру?”, “чи дозволяти приватні військові компанії?”. Він також запитав, чи має бути в Україні загальний військовий обовʼязок і для всіх хлопців і дівчат, як це є, наприклад, в Ізраїлі, щоб увесь наш народ міг оборонятись, коли це потрібно.

– Чи потрібно усіх громадян чи якусь значну частину, як це є в інших державах, залучати щорічно на військові збори? Припустимо, зі збереженням його заробітної плати та робочого місця на цей час зборів. Чи готові ви особисто зі зброєю в руках захищати Україну? Або чи вважаєте ви справедливим, що воюватиме на полі бою – хтось інший? Ці мої запитання не є риторичними. Дійсно потрібні відповіді, – сказав президент.

Він зазначив, що відповіді на ці питання не є суто функціональними: про управління державою чи про політику.

– Це про те, як нашим людям розуміти одне одного і як залишатись в Україні, бо це – наш дім. Ваш дім. Як в ньому не сваритись і жити, розвиваючи спільні інтереси, – пояснив Володимир Зеленський.

Він також запитав студентів, які держави мають гарантувати безпеку для України та чи мають українці зосередитись на всіх, хто достатньо потужний, сильний, чи навпаки, обирати гарантами тих, кому Україна довіряє.

– Гарантії безпеки для України – це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно. Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це, – пояснив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також запитав студентів, чи має держава регулювати на свій розсуд, кого і як залучати до оборони, чи залишити людям можливість вибору в період війни.

– Звичайно, у мене є свої відповіді на ці запитання. Але тим Україна і відрізняється від Росії та інших тираній, що не якась одна людина вирішує все для всього народу, а люди самі можуть обрати для себе правила життя, – сказав президент України.

Він додав, що Росія й надалі залишиться сусідом України, тому потрібно обдумати формат безпеки всередині нашої держави, і ключовим питанням має стати зброя.

– Чи потрібен такий порядок володіння вогнепальною зброєю для звичайних людей, який, припустимо, бачимо в Сполучених Штатах Америки? Або як у Швейцарії – в суспільстві “громадян зі зброєю”, які можуть швидко долучитися до захисту своєї держави, і де, наприклад, колишній солдат може зберігати у себе вдома ту зброю, з якою він служив. Яка має бути система щодо зброї? Чи варто дозволяти носити її відкрито? Чи варто обмежити тільки правом володіти і зберігати вдома? – розпочав свій наступний блок запитань президент.

Президент також звернувся до студентів щодо питання освіти. Володимир Зеленський згадав свої студентські роки, коли мав відчуття певної “втрати часу”.

– Роки в аудиторіях, роки на лекціях… Багатьом здавалося і, я впевнений, зараз комусь здається напевно, що 5 чи 6 років в університеті – це задовго. Можливо, якщо це медична спеціальність, то потрібно і 7 років, і все життя навчатись, враховуючи всі нюанси. Але якщо це якась інша спеціальність, то чи завжди треба 5 років? Можливо, деяким достатньо 2, 3, 4, враховуючи те, як працює сучасна економіка і як швидко трансформуються технології. Що ви про це думаєте? І до якого економічного життя ви готуєтесь? – спитав президент.

Після низки запитань він поставив останнє. Президент згадав історію України з моменту здобуття незалежності, а також більш давні часи української історії. Він зазначив, що війна Росії проти України – це війна за незалежність, яка була відкладена на 30 років.