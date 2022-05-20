Травень, 19 в 21:38

Російські загарбники прострілюють собі ноги, щоб не брати участі в повномасштабній війні на території України.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Путінські солдати почали розуміти, що можуть і не повернутися живими з війни, а тому діляться між собою “лайфхаком виживання”: радять прострілювати ноги.

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Як зазначають в СБУ, судячи з усього, цей “лайфхак” набув такого поширення у російських військах, що окупанти вже діляться ним під час телефонних розмов.

– Оточують… Все важче і важче з кожним днем, – поскаржився один із окупантів товаришу під час перехопленої СБУ розмови.

Він додав, що російське командування не надсилає ніякого підкріплення, а тим часом в їхньому підрозділі кожного дня нові 200-ті (тобто загиблі путінські солдати).

Його співрозмовник у відповідь порадив підібрати десь “українську зброю” та прострелити ногу.

– Та ви там це… підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги прострельте, – заявив він.

Таким чином російські окупанти намагаються імітувати поранення у бою з українськими військовими, сподіваючись на госпіталізацію та повернення до РФ.

Як наголошують в СБУ, причина таких дій російських загарбників очевидна: вони не хочуть буди гарматним м’ясом, а командування кидає їх у саме пекло війни.

Днями в СБУ повідомляли, що в РФ окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення (в розмірі 3 млн рублів).

У ще одному перехопленні СБУ рашисти називали війну в Україні “пеклом” та заявляли, що мріють лише вижити та звільнитися з армії.

За даними Служби безпеки, окупанти настільки бояться йти в бій із українськими військовими, що Москві доводиться відправляти в Україну “карателів”, щоб їх примусити.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ