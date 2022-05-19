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Факти / Україна

Ми – це просто “м’ясо” і вантаж 200: солдат з “ДНР” відмовляється воювати проти України

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Ми – це просто “м’ясо” і вантаж 200: солдат з “ДНР” відмовляється воювати проти України
Фото: Depositphotos

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило фрагмент перехопленої розмови військового з так званої ДНР. Телефоном він скаржився батькові, що РФ змушує їх воювати з Україною “добровільно-примусово”.

За словами “мобілізованого” з Донецька, кидаючи його підрозділ на передову, військове керівництво не забезпечело їх необхідним спорядженням.

Зараз дивляться

– У нас є “мосінки” (гвинтівки Мосіна – Ред.), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат.

Нас називають “святі”. Ми питаємо, чому? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом, – обурюється чоловік.

Він також поділився, що 26 травня його підрозділ планує покинути свої позиції, називаючи це “звалити”. Більше того, разом із ними піде комбат та полковник зі штабу.

Далі “вояка” з так званої ДНР зізнається, що вище військове командування привезло їх на передову неофіційно.

– Ми перетнули кордон як Груз 200. Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х…

Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово, – додає він.

Як не дивно, батько протягом розмови із сином намагався переконати його не тікати з поля бою, пояснюючи це тим, що дорогою їх обов’язково зустрінуть так звані штрафбати.

Штрафбати – це штрафні військові підрозділи, основною функцією яких є покарання військовослужбовців, які вчинили злочини, зокрема, дизертирували.

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