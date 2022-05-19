Травень, 19 в 17:47

Наступальні операції російських військ на території України стають меншими за масштабом, а їхні цілі – більш локальними. Це свідчить про зменшення амбіцій РФ у повномасштабній війні проти нашої держави.

Такі дані оприлюднив на брифінгу представник Міноборони США. За його словами, війська РФ на Донбасі почали працювати меншими групами: замість з’єднань по кілька сотень осіб, вони здійснюють маневрування на полі бою групами від кількох десятків до сотні військових.

– Якщо ви подивитеся на бойові дії, зокрема на Донбасі, не лише за останні 24 години, але й протягом останніх днів, і навіть більше ніж за тиждень, ви побачите, що російські наступальні операції стають меншими за своїми розмірами та масштабами. А їхні цілі стають більш локальними, – зазначив представник Пентагону.

Він уточнив, що ці групи російських військ мають значно менші завдання: якщо раніше йшлося про цілі території, то зараз окупанти зосереджують зусилля на певних містах, селах чи навіть перехрестях доріг. Все через те, що окупанти не можуть досягнути на Донбасі значного прогресу.

Зараз дивляться

– Це міста та села, а іноді й перехрестя, яких вони намагаються досягнути. Тож це просто своєрідне скорочення їх завдань та цілей. І це також відповідає розміру підрозділів, які беруть участь у цих дрібніших операціях. Ми бачимо, що залучаються все більше підрозділів розміром із роту, – наголосив представник Пентагону.

За його словами, російські загарбники все ще дотримуються тактики використання артилерійського вогню, а після цього лобової атаки невеликими формуваннями.

За даними Міноборони США, російські війська продовжили рух від Херсона в напрямку Чорного моря, а також досягли незначного прогресу в напрямку від Донецька до Великої Новосілки. Водночас на північний схід від Харкова українські війська відтісняють ворога до кордону.

– Вони досі не виправили своїх проблем із координацією. Вони все ще не дуже добре інтегрують свої підрозділи. Їх зв’язок між командирами все ще не дуже ефективний, – додав представник Пентагону.

В американському відомстві також поінформували, що Україна вже отримала 79 із 90 наданих США гаубиць M777. Це озброєння вже забезпечує “дальній вогонь із закритих позицій”. Крім того, Україні передали 156 тис. снарядів 155-мм калібру із 209 тис.

Україна також отримала 3 із 11 вертольотів Мі-17. Із 300 анонсованих раніше дронів-камікадзе Switchblades у нашій державі наявні вже понад 200.

Представник Пентагону уточнив, що зараз відбувається навчання українських військових, як використовувати нове озброєння. За його словами, хоч РФ бомбардуваннями по території України намагається зірвати поставки зброї, але країні-агресору це не вдається.

Нещодавно в Пентагоні повідомляли, що Кремлю не вдалося досягнути жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на Схід та Південь України. Зазначалося, що РФ відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: Генеральний штаб ЗСУ