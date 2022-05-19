Окупанти РФ намагаються закріпитися на острові Зміїний, але заважає шторм – ЗСУ

Травень, 19 в 20:26

Російські окупанти не полишають спроб укріпитися на острові Зміїний, однак їм заважає штормова погода.

Про це у зведенні 19 травня повідомили в Оперативного командування Південь.

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– Не залишаючи намірів зміцнитися на острові Зміїному та атакувати з моря, ворогом заформовані 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх ховатись ближче до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму, – йдеться у повідомленні.

Два згадані кораблі – носії крилатих ракет все ж таки продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо ймовірною.

Те ж саме стосується і берегових ракетних комплексів, і стратегічної авіації окупантів.

– Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку, пильнуйте ситуацію та дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогові, вірте у сили оборони, – застерігають в ОК Південь.

Нагадаємо, 7 травня поблизу острова Зміїний ЗСУ знищили одразу три російські катери.

2 травня така ж доля спіткала ще два катери окупанта.

Фото: ВМС ЗС України