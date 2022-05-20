Шлях з пекла до пекла: дружина оборонця Азовсталі про ставлення бійців до операції звільнення

Травень, 19 в 21:09

Дружина захисника Маріуполя, який досі перебуває на території заводу Азовсталь, розповіла про ставлення свого чоловіка до операції порятунку.

На зв’язок з журналістами Наталія Зарицька вийшла ввечері 19 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона розповіла, що під час своєї поїздки до Туреччини отримала нагоду поспілкуватися з чоловіком по телефону.

– Мій чоловік вийшов на зв’язок, йому дали 10 хвилин інтернету. Він сказав, що виконуватиме наказ командування – рятувати своє життя, і це нелегке рішення для них всіх. Мій чоловік сказав, що це шлях від пекла до пекла, – зізналася Наталія Зарицька.

Жінка також наголосила, що чоловік розповів їй про трагічну долю своїх побратимів.

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Так, декілька днів тому на територію Азовсталі влучив ворожий напалм – це призвело до миттєвої загибелі одночасно 70 українських бійців.

– Він розповів, що коли влучив напалм на територію Азовсталі, в той раз одночасно загинуло 70 хлопців, всі вони згоріли до кісток. Позавчора чоловік телефоном сказав, що за день до того був найгірший день в його житті, і гірше вже нема куди, – додала Наталія.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі відбулася пресконференція дружин та матерів захисників Маріуполя, після чого вони зустрілися з президентом країни Реджепом Ердоганом.

Протягом 16-17 травня стало відомо про евакуацію 53 тяжкопоранених до лікарні в окупованому Новоазовську, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Для повернення захисників Маріуполя додому в Україну планується провести обмін.