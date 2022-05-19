Травень, 19 в 13:34

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні вдалося викрити 88 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

За його словами, правоохоронці передають затриманих ворожих диверсантів Службі безпеки України.

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– Всього за період війни на території держави викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп. Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ, – наголосив Єнін.

Він уточнив, що лише протягом останніх двох тижнів правоохоронці викрили одну ворожу ДРГ та затримали 43 особи, причетні до диверсійної діяльності на території України.

За даними Єніна, лише в Києві протягом перших двох тижнів вдалося затримати 18 осіб, причетних до диверсійно-розвідувальних груп.

У зв’зку з цим він закликав українців бути пильними і “не тішити себе ілюзією спокою” в місцях, де на перший погляд спокійно.

Станом на 5 травня в Національній поліції України повідомляли про затримання 750 ворожих диверсантів та про відкриття понад 480 кримінальних проваджень проти колаборантів.

На початку травня в СБУ повідомили про знешкодження диверсійної групи Генштабу РФ, яка готувала теракт: планувала збиття пасажирського літака над територією Росії чи Білорусі. Звинуватити в теракті РФ планувала Україну та її партнерів.

17 травня стало відомо про знешкодження агентурної мережі РФ, яка готувала проникнення російських диверсійних груп до Миколаєва.