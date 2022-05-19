Травень, 19 в 8:59

В Україні від початку широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, вже загинула 231 дитина та понад 427 поранено.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 144, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 47, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

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