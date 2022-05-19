Травень, 19 в 11:50

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, який відзначається у четвер, 19 травня.

Відповідне відеозвернення оприлюднено в офіційних акаунтах глави держави у соціальних мережах. З нагоди свята президент одягнув вишиванку.

– Бажаю здоров’я. Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно! – наголосив Зеленський.

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Президент також опублікував відео, присвячене Дню вишиванки. Запис містить відеоряд – кадри повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, поруйнованих міст та паралельно кадри з минулого українського народу. Відеоряд супроводжується щемливими словами про значення вишиванки для українців та про надії на майбутнє, а також піснею Два кольори.

– Наш священний оберіг на цій війні. З Днем вишиванки, Україно! – підписав відео Володимир Зеленський.

Привітала українців із Днем вишиванки і перша леді України Олена Зеленська. Вона наголосила, що цей день українці відзначають вже багато років. Проте нинішня кривава війна наповнила його абсолютно новим змістом.

– Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про “вишитий код нації”. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі! – зазначила Олена Зеленська.

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Як відомо, 19 травня, у третій четвер останнього місяця весни, українці традиційно святкують День вишиванки. Це свято відзначають не лише в Україні, а й за її межами.

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