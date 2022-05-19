Зброя, тротилові шашки і фото з Януковичем: СБУ показала фото з квартири брата Царьова
З’явилися фото з місця обшуків квартири брата Олега Царьова. Родич колишнього народного депутата-зрадника підозрюється у диверсійній діяльності на користь російських окупантів.
У помешканні брата Царьова слідчі виявили спеціально обладнаний схрон зброї та боєприпасів, а також десятки тротилових шашок.
Окрім цього, було вилучено його банківські картки та паспорти, що свідчать про його російське громадянство.
– Усі ці роки він вів тихий і непомітний спосіб життя, підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території Росії, – йдеться у повідомленні.
Також під час обшуків у квартирі брата Царьова знайшли прапор Росії та, вочевидь, “цінну” фотографію з президентом-зрадником Віктором Януковичем.
Про те, що у Дніпрі затримали брата екснардепа Олега Царьова, стало відомо 19 травня.
З’ясувалося, що чоловік “з нетерпінням” чекав приходу російських окупантів у місто, розраховуючи на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Після подій Революції Гідності, втечі Януковича та початку війни на Донбасі підозрюваний, на відміну від брата-сепаратиста, залишився в Україні.
Після повномасштабного вторгнення 24 лютого він готувався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 113 (Диверсія) КК України. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО.