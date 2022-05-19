Зброя, тротилові шашки і фото з Януковичем: СБУ показала фото з квартири брата Царьова

Травень, 19 в 18:15

З’явилися фото з місця обшуків квартири брата Олега Царьова. Родич колишнього народного депутата-зрадника підозрюється у диверсійній діяльності на користь російських окупантів.

У помешканні брата Царьова слідчі виявили спеціально обладнаний схрон зброї та боєприпасів, а також десятки тротилових шашок.

Окрім цього, було вилучено його банківські картки та паспорти, що свідчать про його російське громадянство.

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– Усі ці роки він вів тихий і непомітний спосіб життя, підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території Росії, – йдеться у повідомленні.

Також під час обшуків у квартирі брата Царьова знайшли прапор Росії та, вочевидь, “цінну” фотографію з президентом-зрадником Віктором Януковичем.

Про те, що у Дніпрі затримали брата екснардепа Олега Царьова, стало відомо 19 травня.

З’ясувалося, що чоловік “з нетерпінням” чекав приходу російських окупантів у місто, розраховуючи на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Після подій Революції Гідності, втечі Януковича та початку війни на Донбасі підозрюваний, на відміну від брата-сепаратиста, залишився в Україні.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого він готувався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 113 (Диверсія) КК України. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО.