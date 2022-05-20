Карта бойових дій на 20.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 20 в 8:06

На 86-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові наступають у районах Лисичанська та Сєверодонецька.

Карта бойових дій в Україні на 20.05.2022

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру в районі Довгенького, Великої Комишувахи й Долини.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку армія РФ активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення.

Нині ворог відкриває вогонь із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбники періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах Діброви та Закітного.

Штурмові дії в напрямку Сєвєродонецька успішними для ворога не були – росіяни на цьому напрямку зазнали втрат та були змушені відступити. Станом на 20 травня окупанти ведуть бойові дії в районі Тошківки.

За підтримки артилерії та мінометів армія РФ проводила наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива та одночасно намагалася покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки на Бахмутському напрямку.

Втрат росіяни зазнали в районі Олександропілля.

Артилерію ворог застосував для штурмових та наступальних дій у районі Веселого на Авдіївському напрямку, але також відступив, зазнавши втрат.

По цивільній інфраструктуру на Курахівському напрямку росіяни здійснювали масовані артилерійські обстріли, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Безуспішно вела наступ армія РФ у районах Новомихайлівки та Олександрівки.

Інфраструктуру та мирні домогосподарства на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог уражав із реактивної та ствольної артилерії та мінометів, а також вів контрбатарейну боротьбу.

У районі Новодарівки втрати змусили росіян відійти на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, обладнували позиції та будували другу лінію оборони.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, нині зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

На Бессарабському, Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог обладнує позиції в районі населеного пункту Азаровка Брянської області.

Крім того, обстріляв з артилерії та мінометів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни утримують зайняті рубежі, намагаються проводити контратаки, щоб відновити втрачені позиції, та ведуть посилену повітряну розвідку із застосуванням безпілотника.

Тривали бойові дії в районі Тернового та Веселого. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW