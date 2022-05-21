Травень, 20 в 21:04

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що український лідер Володимир Зеленський сказав йому за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як польський президент розповів в інтерв’ю Polska Times, Володимир Зеленський вважав, що це може бути їхньою останньою зустріччю, оскільки вони мали інформацію, що вторгнення не уникнути.

– Я був у Києві за кілька годин до нападу; ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений: Україна буде атакована найближчими кількома годинами. Це була дуже зворушлива зустріч і дуже зворушливий момент для мене, – зізнався президент Польщі.

Також він повторив слова Володимира Зеленського про те, що росіяни помилково вважали, що Україна не здатна воювати.

Зараз дивляться

– Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали вісім років, знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році.

На закінчення Зеленський сказав: “Анджей, можливо, ми бачимося востаннє”, сказав президент Дуда.

Президент Польщі додав, що вважає українського президента своїм другом. Аналогічно про польського лідера висловлюється і Володимир Зеленський.

– Володимир каже, що я його друг, але я вважаю його своїм другом. Нас пов’язують міцні відносини, побудовані на надзвичайно міцному грунті під час цієї війни. Ми знали один одного, ми були колегами як президенти, ми багато розмовляли та відчували себе дуже комфортно. Зеленський приймав нас у Києві та в Одесі. На той час у мене склалося враження, що ми, принаймні, змогли почати вирішувати ті складні питання між нашими народами, які необхідно було вирішити, – сказав Анджей Дуда.

Раніше президент Польщі погодився із українським лідером, що дії Росії в Україні можна розцінювати як геноцид.

Джерело: Polska Times