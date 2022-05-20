Травень, 20 в 19:29

На території Луганської області зараз точаться важкі бої з російськими військами, і найближчі дні будуть вирішальними.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як зазначив Веніславський, посилаючись на українську розвідку, зараз російські війська намагаються задіяти максимальну кількість резервів для того, щоб поновити наступ з боку Ізюма на Слов’янськ.

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Крім того, ворог намагається будувати укріплення, щоб не допустити атак Збройних сил України з Харківського напрямку на Куп’янськ та Вовчанськ. Адже українська армія зараз звільняє території на Харківщині й поступово виходить на лінію державного кордону. Натомість ворог змушений відступати під натиском ЗСУ.

За словами Веніславського, ключові зусилля ворог зараз зосередив на Донецькому оперативному районі. Окупанти намагаються атакувати в напрямку Сєвєродонецька, Бахмута, Авдіївки, щоб взяти в оточення українські війська та вийти на адміністративні межі щонайменше Луганської області.

– Ми зараз бачимо інтенсивне вогневе ураження по всій лінії розмежування. Ворог застосовує ствольну реактивну артилерію для нанесення максимального ураження нашим Збройним силам у техніці, живій силі. Але наші воїни цьому протидіють і розуміють, як це нівелювати з точки зору стратегії і тактики. Тому найближчі дні будуть достатньо вирішальними з точки зору тих цілей, які ставить перед собою ворог. Але наші ЗСУ йому не дозволять реалізувати тих задумів, – зазначив Веніславський.

Нардеп уточнив, що під “вирішальними днями” має на увазі плани ворога оточити угрупування українських військ на Донбасі.

– Я маю на увазі їхні плани щодо оточення наших Збройних сил у межах Луганської області, на тих напрямках, які вони (війська РФ, – Ред.) атакують. Тому що вони все ж намагаються досягнути своєї мети, оточити Об’єднані сили, хоча в меншому обсязі, ніж на початку. І з цією метою намагаються в черговий раз форсувати Сіверський Донець, щоб вивести свої угрупування на ударні позиції. Але наші ЗСУ цьому активно протидіють, – наголосив Веніславський.

Нардеп також поінформував, що поставки західної зброї до України є систематичними, і озброєння одразу надходить до передових підрозділів ЗСУ на фронті.

Днями військові аналітики повідомляли, що російські війська, найімовірніше, нададуть перевагу перемозі у битві за Сєвєродонецьк, а не виходу на адміністративні кордони Донецької області.

У Луганській ОВА також інформували, що ворог зосередив усі зусилля на тому, щоб взяти Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.