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Факти / Україна

Окупанти змушують українських військовополонених збирати тіла загиблих товаришів – Денісова

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Російські окупанти використовують працю полонених українських військовослужбовців, порушуючи тим самим базові положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її даними, окупанти, зокрема, змушують українських військовополонених збирати тіла загиблих у бою товаришів.

Це відбувається на тимчасово окупованій території Луганської області. А пропагандистський ролик з полоненими українськими військовими був опублікований у Telegram-каналі так званої “міліції ЛНР”.

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– Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі… Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть “до встановлення діалогу” з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними, – зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що окупанти змушують українських військовослужбовців відповідати на камеру, що вони начебто працюють “на добровільній основі”.

У зв’язку з цим Людмила Денісова наголосила, що використання праці українських військовополонених є порушенням статей 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Водночас знімання пропагандистських роликів із полоненими українськими воїнами є порушенням статті 13 цієї ж конвенції. У ній ідеться про необхідність гуманного поводження з військовополоненими: вони повинні бути захищені від насильства, залякування, образ та цікавості публіки.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності.

Раніше Служба безпеки України публікувала розмову російських окупантів, яка свідчила про те, що вони нещадно катують полонених українських військових.

Крім того, військове командування РФ наказало вбити військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).

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Можуть утримуватися роками: хто такі військовополонені та як їх обмінюють

Джерело: Людмила Денісова

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