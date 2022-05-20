Травень, 20 в 16:55

У мережі з’явилося відео із лікарні на тимчасово окупованій території Донецької області, де перебувають поранені українські воїни із металургійного заводу Азовсталь. Раніше захисники Маріуполя були евакуйовані з території заводу для подальшого обміну.

На відеозапису, розповсюдженому російською стороною, можна побачити поранених українських бійців на лікарняних ліжках.

У коментарі російським пропагандистам працівник цього госпіталю Наталія повідомила, що більшість військових перебувають у важкому стані, практично у всіх – переломи зі зміщенням. Багато українських бійців потребують протезування. У багатьох – запущені поранення.

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Що відомо про евакуацію захисників Маріуполя

Операція з евакуації захисників Маріуполя із металургійного заводу Азовсталь розпочалася 16 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що операцію з порятунку проводять українські військові та розвідники. Мета операції – повернути українських захисників додому.

Увечері 16 травня Міністерство оборони України поінформувало, що з Азовсталі евакуювали 264 військових, зокрема 53 тяжко поранених. Поранених доправили до лікарні в окуповане місто Новоазовськ (Донецька область), а решту 211 бійців – до окупованої Оленівки.

17 травня з’явилася інформація, що з Азовсталі виїхало ще щонайменше сім автобусів з українськими військовими.

Станом на 20 травня британська розвідка поінформувала, що з Азовсталі, ймовірно, вийшли до 1 700 українських військових. Скільки захисників досі залишаються на території заводу, невідомо.

Міжнародний комітет Червоного Хреста працює над тим, щоб зареєструвати українських бійців як військовополонених, щоб забезпечити гуманне ставлення до них відповідно до Женевських конвенцій. Представники МКЧХ уже відвідали військових в окупованому селищі Оленівка Донецької області.

Українська влада не розголошує деталі спецоперації з порятунку військових, щоб вона не зірвалася.