Травень, 20 в 20:54

У п’ятницю, 20 травня, Кабінет міністрів України поширив передбачені законодавством пільги та гарантії на добровольців та членів сімей загиблих захисників та захисниць.

Про це повідомив у себе у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У пресслужбі Мінветеранів уточнили, що уряд ухвалив постанову Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

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Зокрема, у документі привели низку чинних урядових нормативно-правових актів у відповідність до закону, яким визнано право добровольців територіальної оборони на набуття статусу учасника бойових дій.

Також уряд запровадив таку категорію осіб, як сім’ї загиблих захисників та захисниць України.

Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад отримають можливість грошових виплат, передбачених у разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії Росії проти України, а у разі загибелі члени їхніх сімей отримають одноразову грошову допомогу.

Також члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць матимуть змогу користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.