Травень, 20 в 18:07

Після влучення ворожої ракети на території Миколаївської області у повітрі відчувається запах аміаку, проте за даними надзвичайних служб – все гаразд.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Ракети потрапили туди, куди потрапили. Запах аміаку, це озеро невелике поруч. Є запах, але ДСНС повідомляє, що все гаразд… Там концентрація мінімальна, нічого страшного не буде, як каже мені ДСНС. Не хвилюйтеся, все в нормі, – сказав Віталій Кім у своєму відео, опублікованому в Telegram.

Він додав, що не варто перейматися тим, що вітер зможе поширити аміак на територію Миколаєва чи Одеси.

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Пізніше очільник Миколаївської ОВА додав, що сама ракета потрапила в об’єкт на Одещині.

Водночас ДСНС Миколаївської чи Одеської областей про подібні надзвичайні ситуації наразі не повідомляло.

Джерело: Віталій Кім