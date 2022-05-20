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Ракета вдарила по центру Лозової на Харківщині, є поранені – ДСНС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ракета вдарила по центру Лозової на Харківщині, є поранені – ДСНС

У Харківській області у п’ятницю, 20 травня, ракета російських агресорів вдарила по центру міста Лозова. За даними ДСНС, щонайменше семеро людей отримали поранення.

– Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по центру міста Лозова на Харківщині, – повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі виданню Суспільне.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій регіону заявили, що снаряд потрапив до однієї з будівель міста близько 15.00, наразі рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали на місці події.

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Фото: Скріншот відео телеграм-каналу з місця події

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Джерело: Суспільне
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