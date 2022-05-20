Травень, 20 в 17:02

У Харківській області у п’ятницю, 20 травня, ракета російських агресорів вдарила по центру міста Лозова. За даними ДСНС, щонайменше семеро людей отримали поранення.

– Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по центру міста Лозова на Харківщині, – повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі виданню Суспільне.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій регіону заявили, що снаряд потрапив до однієї з будівель міста близько 15.00, наразі рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали на місці події.

Фото: Скріншот відео телеграм-каналу з місця події