Травень, 20 в 16:31

У акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебуває два кораблі з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу Калібр.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

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– За даними нашої розвідки, станом на сьогодні в готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі з сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу Калібр, – зазначив Мотузяник.

Він додав, що корабельні угруповання росіян в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Крім того, окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по території України. У розвідці зазначили, що російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

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