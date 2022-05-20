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Факти / Світ

Сили РФ занепадуть до кінця літа, Україні вдасться вигнати їх – Ходжес

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив в інтерв’ю Голосу Америки, що сили російських агресорів занепадуть до кінця літа. Він упевнений, що Україні вдасться вигнати загарбників зі своєї землі.

– Чесно кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять, до безкінечності. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби, – наголосив Ходжес.

Генерал США у відставці повідомив, що вже зараз Росії нема чого святкувати.

– Вони не змогли досягти всіх своїх цілей. Міністерство оборони виявило себе як корумпований інститут, а їхні солдати – як убивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів. Потім Путін навіть дав почесні гвардійські звання бригаді, яка причетна до вбивства цивільних у Бучі, – резюмував Бен Ходжес.

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Джерело: Голос Америки
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