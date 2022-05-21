Травень, 20 в 23:08

У центрі тимчасово окупованого Херсона посеред міста чутно серію автоматних пострілів.

Про це повідомив телеканал Україна24.

Наразі немає подробиць стрілянини, а саме хто розпочав стрілянину та чи є постраждалі або загиблі.

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Перед цим 20 травня повідомлялось і про вибухи на Херсонщині, внаслідок чого житель Чорнобаївки отримав осколкові поранення.

Відомо, що в Херсоні, як і в інших тимчасово окупованих містах України, діють широкі мережі рухів спротиву, які ліквідують загарбників, що окупували українські землі.

Так, 17 травня повідомлялось, що у Мелітополі українські партизани знищили російських військових високого рангу. Крім того, в тому ж місті повідомлялось про виведення з ладу російського бронепоїзда, що пересувався українською залізницею.

Наприкінці квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що рухом спротиву в місті було знищено близько 100 окупантів.