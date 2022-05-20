Україна відтіснить РФ до кордонів 23 лютого до початку вересня – Бен Ходжес
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозує, що Україні вдасться відтіснити Російську Федерацію до лінії 23 лютого до вересня.
Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки, опублікованому у п’ятницю, 20 травня.
– З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що на кінець серпня – початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб відтіснити російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це відбудеться до вересня, – сказав Ходжес.
Він уточнив, що логістична ситуація Росії на полі бою не покращується, а лише стає гіршою.
– У них скорочується людська сила, вони намагаються уникнути мобілізації. Водночас логістична ситуація в Україні покращується щодня – більше і більше допомоги приходить із Заходу і Україна значно покращила логістичну мережу. Україна не має проблем із кількістю військових, тому я вважаю, що Росія має справжню стратегічну проблему, – резюмував він.