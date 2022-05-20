Травень, 20 в 20:12

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозує, що Україні вдасться відтіснити Російську Федерацію до лінії 23 лютого до вересня.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки, опублікованому у п’ятницю, 20 травня.

– З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що на кінець серпня – початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб відтіснити російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це відбудеться до вересня, – сказав Ходжес.

Він уточнив, що логістична ситуація Росії на полі бою не покращується, а лише стає гіршою.

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