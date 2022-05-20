Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна відтіснить РФ до кордонів 23 лютого до початку вересня – Бен Ходжес

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна відтіснить РФ до кордонів 23 лютого до початку вересня – Бен Ходжес

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозує, що Україні вдасться відтіснити Російську Федерацію до лінії 23 лютого до вересня.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки, опублікованому у п’ятницю, 20 травня.

– З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що на кінець серпня – початок вересня російські сили занепадуть і Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб відтіснити російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це відбудеться до вересня, – сказав Ходжес.

Він уточнив, що логістична ситуація Росії на полі бою не покращується, а лише стає гіршою.

Зараз дивляться

– У них скорочується людська сила, вони намагаються уникнути мобілізації. Водночас логістична ситуація в Україні покращується щодня – більше і більше допомоги приходить із Заходу і Україна значно покращила логістичну мережу. Україна не має проблем із кількістю військових, тому я вважаю, що Росія має справжню стратегічну проблему, – резюмував він.

Читайте
Ходжес пояснив, чому Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні з Україною

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка