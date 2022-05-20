Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Харківській області авіаудар Російської Федерації був по недавно реконструйованому будинку культури в центрі міста Лозова.

– Харків. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованій будівлі культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують їм ані ракет, ані бомб. Що в голові у людей, які обирають такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість, – наголосив президент.