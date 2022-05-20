Травень, 20 в 17:17

Наступного тижня в Україні обговорюватимуть з партнерами моделі роботи спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України для його якнайшвидшого запуску.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов під час брифінгу 20 травня.

– Наступний тиждень ми присвятимо обговоренню з міжнародними партнерами моделі роботи спеціального кримінального трибуналу та інших організаційних аспектів його діяльності для якомога швидшого його запуску, – зазначив Смирнов.

19 травня Європарламент ухвалив резолюцію Боротьба з безкарністю в Україні, в якій закликав інституції ЄС до створення без зволікання за підтримки багатосторонніх форумів, як-от ООН та Рада Європи, відповідної правової основи. Вона дасть змогу створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання за вчинення злочину агресії проти України політичними лідерами та військовим командуванням Росії та її союзниками.

Зараз дивляться

Європарламент закликав якнайшвидше надати всі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та логістичну підтримку для створення цього трибуналу.

– Держава Україна офіційно звернулася до держав-членів Ради Європи та країн Великої сімки з пропозицією заснування спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, – каже Смирнов.

Нагадаємо, що 10 травня сейм Литви одноголосно ухвалив рішення про визнання дій РФ в Україні геноцидом та заснування спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо розслідування злочинів Росії.