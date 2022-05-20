Травень, 20 в 18:07

В Україні організували роботу спеціальної робочої групи з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов під час брифінгу 20 травня.

– За дорученням президента України утворено спеціальну робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Росії, – зазначив він.

За словами Смирнова, очолить групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а до складу групи увійшли представники державних органів влади, визнані міжнародні юристи і академічні радники.

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Їм поставили ключове завдання – у тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами виконати швидке модулювання правових механізмів отримання доступу до коштів країни-агресора, заблокованих за кордоном.

Водночас органам державної влади, дотичним до цього питання, доручено значно посилити свою роботу в цьому напрямку.

А президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду невідкладно утворити комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, передбачивши включення до її складу провідних вітчизняних та іноземних експертів.

Також Смирнов повідомив, що в Україні з наступного тижня обговорюватимуть з партнерами моделі роботи спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України для його якнайшвидшого запуску.